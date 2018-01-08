Ракета Falcon 9 с секретным правительственным спутником запущена в США

В минувшее воскресенье американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9. Согласно последней информации, вместе с космическим кораблем на орбиту отправился секретный правительственный спутник Zuma.

Уточняется, что в новом 2018 году это первый запуск, который был осуществлен SpaceX. Ракета успешно стартовала с базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал около 20.00 по местному времени (примерно в 4.00 по Москве), передает в понедельник, 8 января, ТАСС.

В компании подчеркнули, что уже через восемь минут после пуска на посадочную площадку в штатном режиме опустилась первая ступень Falcon 9.