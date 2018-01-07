В Киеве собрались распилить Черноморский флот РФ на металлолом

Украина должна распилить Черноморский флот РФ на металлолом. С таким заявлением выступил основатель киевского фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега.

Руководитель организации, оказывающей помощь воюющим в Донбассе силовикам, отметил, что за последнее время Россия нарастила серьезный потенциал в Крыму. Из этого следует, что военным путем вернуть контроль над полуостровом Киев в ближайшие годы не сможет, отметил Дейнега. При этом волонтер допустил возможность того, что в будущем украинцы распилят базирующие в Крыму корабли РФ на металлолом, пишет «Русская весна».

Ранее появилась информация о том, что три украинских истребителя собирались «уничтожить весь российский флот» во время присоединения Крыма к РФ в 2014 году.