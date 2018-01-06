Роботы-стриптизерши будут выступать перед посетителями на выставке в Лас-Вегасе

Одним из самых необычных событий выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе станет выступление роботов, имитирующих движения стриптизерш. Эти удивительные экспонаты приедут из Лондона. Как относятся россияне к роботизации

Организаторы необычного шоу на своём сайте уведомляют о смене правил. Если раньше роботы использовались для помощи человеку, то теперь они начинают захватывать индустрию развлечений.

International Consumer Electronics Show (CES) — Международная выставка потребительской электроники — выставка, ежегодно проходящая в январе в Лас-Вегасе. В этом году даты проведения - с 9 по 12 января.