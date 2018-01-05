Порошенко снова «окончательно попрощался» с Россией и СССР

Введение безвизового режима между Европейским союзом и Украиной ознаменовало собой окончательный разрыв страны с «российской и советской империями». Такое мнение высказал Петр Порошенко.

Соответствующую запись украинский президент разместил в своем микроблоге в соцсети Twitter. Порошенко отметил, что «безвиз» стал одним из главных достижений Киева в минувшем году. Добившись введения режима, Украина сказала окончательное «прощай» соседнему государству, написал политик.

Ранее глава Украины уже неоднократно публично «прощался» с РФ. Так, в июне 2017-го, выступая на мероприятии, посвященном началу действия безвизового режима, Порошенко процитировал строчки из стихотворения Михаила Лермонтова про «немытую Россию».