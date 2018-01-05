ФБР инициировало новое расследование против Клинтон

Американский политик Хиллари Клинтон снова попала под следствие. На этот раз у сотрудников ФБР возникли вопросы, касающиеся деятельности ее благотворительного фонда, узнали СМИ.

Как пишет издание Hill, организацию Clinton Foundation проверят на соответствие налоговому законодательству. Представители Клинтон и фонда никаких комментариев по поводу возникшей ситуации пока не дали.

Ранее ФБР уже проводило расследование в отношении бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов, причиной послужила утечка ее служебной переписки. Правоохранительное ведомство не нашло состава преступления в действиях Клинтон.