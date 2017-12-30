За минувший год в Сирии подписали не менее тысячи соглашений о перемирии

В уходящем году в Сирии были подписаны не менее тысячи соглашений о присоединении различных населенных пунктов к перемирию. Кроме того, был одобрен ряд соглашений.

В субботу, 30 декабря, в Центре примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике отметили, что не менее 140 заявочных листов были подписаны с лидерами незаконных вооруженных формирований о прекращении боевых действий на территории страны.

Данную информацию сегодня передает РИА "Новости".

Отмечается также, что в 2017 году в САР удалось восстановить все основные детские сады и школы.