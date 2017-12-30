Соцсети "взорвал" снимок с растворившимися в воздухе британскими солдатами
30 декабря 2017, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]
Социальные сети "взорвались" после публикации снимка с британскими солдатами. Дворцовая кавалерия поделилась фотографией, на которой якобы можно увидеть шестерых гвардейцев.
В социальной сети Twitter под фото разразилась целая дискуссия. Уточняется, что снимок был сделан еще в июле на Солсберийской равнине. Админы призвали пользователей присмотреться повнимательнее и найти среди деревьев закамуфлированных солдат.
Подавляющее большинство людей признались, что не смогли найти ни одного гвардейца. Некоторые, однако, сообщили, что нашли нескольких. Впоследствии выяснилось, что это было шуточное задание.