Социальные сети "взорвались" после публикации снимка с британскими солдатами. Дворцовая кавалерия поделилась фотографией, на которой якобы можно увидеть шестерых гвардейцев.

В социальной сети Twitter под фото разразилась целая дискуссия. Уточняется, что снимок был сделан еще в июле на Солсберийской равнине. Админы призвали пользователей присмотреться повнимательнее и найти среди деревьев закамуфлированных солдат.

Подавляющее большинство людей признались, что не смогли найти ни одного гвардейца. Некоторые, однако, сообщили, что нашли нескольких. Впоследствии выяснилось, что это было шуточное задание.