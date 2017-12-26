Пентагон подготовил план действий на случай зомби-апокалипсиса

В Соединенных Штатах рассекретили документ Стратегического командования Вооруженных сил, в котором идет речь о программе сдерживания ходячих мертвецов. Ее цель - защита американцев в условиях зомби-апокалипсиса.

Также министерство обороны США разработало план действий на случай вторжения инопланетян и машин-убийц. Военный эксперт Джон Пайк в разговоре с ABC News отметил, что всех этих противников Пентагон выдумал. Под ними подразумеваются реальные враги страны – Китай, Северная Корея и некоторые другие государства.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал американских десантников начать подготовку к боевым действиям с КНДР. Выступая перед солдатами, Мэттис заявил, что усилия дипломатов, работающих над разрешением проблемы Северной Кореи, увенчаются успехом только при наличии у США сильной и боеспособной армии.