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Украина с 27 декабря вводит биометрический контроль на границе с Россией

25 декабря 2017, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

Украина с 27 декабря вводит биометрический контроль на границе с Россией
фото: pixabay.com

Украина с 27 декабря 2017 года вводит биометрический контроль на границе с Россией.  Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк предупреди "потенциальных нарушителей государственной границы между Россией и Украиной".

"С 27 декабря 2017 введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистам", - написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обещал, что с нового года должна заработать система контроля биометрических данных на пунктах пересечения российско-украинской границы.

По данным советника главы украинского МВД, все КПП на границе с "государством-агрессором" уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола.

Шкиряк в эфире одного из украинских новостных каналов уточнил, что уже 157 пунктов на границах переоборудованы лучшими системами,  весь участок границы с РФ полностью закрыт. По его данным, 126 пунктов подключены к базам Интерпола, а к Новому году все остальные пункты тоже будут оборудованы такими же системами биометрического контроля и подключатся к базам Интерпола и Европола.

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