Саакашвили выступил с угрозами Порошенко

Лидер украинской партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что в случае выдворения или экстрадиции его в Грузию президент Украины Петр Порошенко пожалеет об этом.

"Если меня отправят в Грузию, я вам гарантирую, что очень скоро буду свободным, а Порошенко мало не покажется после этого", - заявил Саакашвили, отметив, что если бы украинские власти были достаточно сильны - он бы уже давно сидел в тюрьме, сообщает ТАСС.

То, что недавно восемь грузинских граждан были выдворены из Украины, является попытками запугивания его команды, считает бывший губернатор Одесской области.

Михаил Саакашвили заявил ранее, что митингующие у здания Верховной рады в центре Киева намерены организовать "народный импичмент" 3 декабря 2017 года.