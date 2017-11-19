Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что митингующие у здания Верховной рады в центре Киева намерены организовать "народный импичмент" 3 декабря 2017 года.

В ходе выступления на вече в палаточном городке перед зданием Верховной рады в Киеве Саакашвили назвал 3 декабря "часом икс для нас всех, для них и для страны". "Давайте организовываться, я буду ездить по стране и поднимать людей мирно", - сказал он. Саакашвили рассказал, что в украинских регионах созданы информационные центры, с помощью которых будет вестись соответствующая информационная кампания. "Они же будут проводить кампанию захвата людей на улицах, избивания и запугивания людей", — сказал экс-губернатор, подразумевая, по всей видимости, власти.

Политик сообщил, что согласен стать премьер-министром Украины, поскольку страна в настоящий момент остро нуждается в смене власти.