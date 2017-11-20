В Совфеде призвали разобраться с выступлением школьника в бундестаге

Комитет Совета Федерации по международным делам призвал правительство Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) проверить учебную программу гимназии в Новом Уренгое, учащийся которой выступил в немецком бундестаге.

Сенаторы считают, что такое выступление недопустимо. Первый замглавы комитета Владимир Джабаров поручил заняться этим вопросом замгубернатора ЯНАО Александру Мажарову.

Как отметил Джабаров, у сенаторов есть видеозапись этого выступления, в ситуации необходимо "разбираться", сообщает РИА Новости.

Гимназист, интересующийся историей, рассказал в Германии историю немецкого солдата, участвовавшего в Сталинградской битве. Он посетил захоронения солдат вермахта в городе Копейске Челябинской области. Юноша сказал, что на Урале захоронены "невинно погибшие люди, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Выступление школьника перед немецкими депутатами получило огласку. Доклад гимназиста прокомментировал глава Нового Уренгоя Иван Костогриз и школьные учителя.