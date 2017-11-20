"Зеленые" не намерены участвовать в правительстве меньшинства с блоком Меркель

Партия "Зеленых" отказалась участвовать в правительстве меньшинства с блоком канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Согласно последним данным, это произошло после провала переговоров о создании коалиции. Юрген Триттин, который является переговорщиком от "Зеленых", подчеркнул, что в настоящий момент Германии необходимо устойчивое правительство, вследствие чего нужно большинство в парламенте, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что из переговоров о формировании парламентской коалиции с "Зелеными" и блоком ХДС/ХСС приняла решение выйти Немецкая Свободная демократическая партия. От обсуждений также отказалась СДПГ. Теперь остались лишь два выхода: создание правительства меньшинства или проведение новых выборов.