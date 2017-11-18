Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию Японии по Сирии

Россия заблокировала принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции Японии по Сирии. Япония предлагала продлить мандат миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в САР на 30 дней.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя пояснил, что продление мандата миссии возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в ее работе. Резолюцию, инициированную Японией, поддержали 12 стран. Против выступила Россия, обладающая правом вето, и Боливия. Постоянный член СБ ООН Китай воздержался.

Небензи напомнил, что Россия предлагает свой проект, ранее поддержанный Китаем.