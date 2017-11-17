Ученые отправили инопланетянам музыкальное сообщение

Ученые отправили в созвездие "Малый пес" послание, состоящее из музыкальных композиций и математических формул. Послание было направленно к звезде Лейтена, которая расположена в 12,4 световых годах от Земли.

Организовали «звонок с Земли» американские энтузиасты, работающие по проекту METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) и их испанские коллеги из местного Института космических исследований. Сигналы были посланы посредством антенны EISCAT (European Incoherent SCATter Scientific Association) диаметром 32 метра, установленной в норвежском Тромсё, сообщает OAnews.

Ответа от гипотетического адреса придется ждать минимум 25 лет. Цель послания – не столько получить ответ от гипотетических обитателей системы GJ 273b, сколько заложить технологический фундамент для подобных отправлений в будущем, заявил Дуглас Вакоч, президент проекта METI.

В создании записей принимал участие британский музыкальный дуэт Autechre, диджей Ричи Хоутин, музыкант Карстен Николай, музыкальный дуэт из Берлина Modeselektor и другие исполнители.