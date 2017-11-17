Россия является одной из главных целей для хакеров из Китая

Эксперты по кибербезопасности обнаружили активизацию говорящих по-китайски хакеров и их нацеленность на РФ. За третий квартал было зафиксировано 24 инцидента, признанных целевыми атаками и кампаниями кибершпионажа.

Из них десять были организованы группами китайскоговорящих хакеров. При этом их основными целями были разработчики популярного программного обеспечения, а также государственные структуры и критически важные предприятия ряда стран. Одними из главных мишеней хакеров стали государственные проекты России с некоторыми азиатскими странами. Например, в середине лета была зафиксирована атака IronHusky, которая была направлена на авиационные компании РФ и Монголии. Она началась после того, как Москва и Улан-Батор договорились развивать проекты воздушной обороны Монголии, сообщает «Лаборатория Касперского».

Примерно тогда же Россией и Индией было подписано соглашение о сотрудничестве в атомном секторе. Спустя какое-то время энергетические предприятия двух стран оказались атакованы вредоносной программой H2Odecomposition.

Кроме того, в «Лаборатории Касперского» обратили внимание на нашумевшую атаку китайскоговорящих группировок на разработчиков ПО Netsarang и CCleaner. Хакеры внедрили вредоносный код в легитимные продукты, рассчитывая тем самым проникнуть в корпоративные сети многих организаций.

Ранее специалисты по информационной безопасности назвали самые распространенные интернет-уловки, на которые может попасться любой пользователь. Выяснилось, что ключевым инструментом злоумышленников по-прежнему остается фишинг.