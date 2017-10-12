Эксперты назвали главные киберугрозы

Специалисты по информационной безопасности назвали самые распространенные интернет-уловки, на которые может попасться любой пользователь. Выяснилось, что ключевым инструментом злоумышленников по-прежнему остается фишинг.

С помощью нескольких манипуляций киберпреступники узнают пароли, сведения о банковских счетах и другие секретные данные. Мошенники снабжают вредоносными ссылками электронные письма, сообщения о смене пароля из-за утечки информации и изменения аккаунта.

Также эффективны сообщения, рассылаемые от имени социальных сетей и сервисов – в особенности LinkedIn.

Преступники в сети чаще всего выдают свою опасную рассылку за корпоративную информацию, и этого также нужно опасаться, рекомендуют эксперты. Жертвами таких уловок становятся 8-14% человек.

Специалисты компании KnowBe4 говорят, что мошенники постоянно придумывают новые методы получения конфиденциальных данных и проконтролировать этот процесс просто нереально.