Пользователи сети посмеялись над конфузом, который произошел с президентом США Дональдом Трампом на саммите АСЕАН.

Американский лидер попал в неловкое положение во время церемонии рукопожатий, где нужно держаться скрещенными руками с людьми, стоящими справа и слева. Как уточняет РИА "Новости", Трамп скрестил перед собой руки и не сразу понял, что ему следует одновременно обменяться рукопожатиями с президентом Филиппин Родриго Дутерте и вьетнамским политиком Чан Дай Куангом.

Выражение лица главы США стало предметом насмешек в сети. Было заметно, что Трампу очень неудобно за свой промах.