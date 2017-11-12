Дональд Трамп заявил, что доверяет данным американской разведки по вопросу о "вмешательстве России" в выборы в Соединенных Штатах Америки в 2016 году.

Президент США Дональд Трамп по окончании саммита АТЭС на совместной пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом вновь высказался о вмешательстве в американские выборы.

После встречи во Вьетнаме с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп сообщил, что президент России вновь заверил его, что России не вмешивалась в 2016 году в выборы.

Как отметил Трамп, "вся история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами", который поставила оппозиционная ему Демократическая партия.

Трамп подчеркнул, что не собирается спорить с Путиным на эту тему. "То, во что он верит, является тем, во что он верит", — цитирует Трампа Reuters.

А сам Трамп верит американским спецслужбам. По его данным, мнение о "вмешательстве РФ" в выборы высказали ранее 17 разведывательных служб США, а фактически к такому выводу пришли четыре из них, - сообщает РИА Новости. Трамп подчеркнул, что верит своим спецслужбам. "Возглавляемые сейчас прекрасными людьми, я очень верю в наши спецслужбы", — заявил он.

Тем не менее, глава США заверил, что хочет работать и сотрудничать с Россией по многим мировым проблемам.