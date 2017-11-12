СМИ: мародеры орудуют в отеле Тельмана Исмаилова в Турции

В Турции в "семизвездочном" отеле Mardan Palace, который в Анталье построил бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, орудуют мародеры. О том, что неизвестные выламывают и уносят позолоченные элементы декора из отеля, сообщила газета Milliyet.

Открытие отеля Mardan Palace состоялось в 2009 году. Церемонию открытия посетили актеры Ричард Гир, Шэрон Стоун, Моника Беллуччи.

Отель Исмаилова недавно был обесточен за неуплату долгов, сигнализация отключена. Персонал покинул территорию отеля. В отеле по ночам начали орудовать грабители, - сообщает РИА Новости. Им, по данным издания, удалось украсть не менее семи секций позолоченного забора и садовые предметы декора.

Напомним, Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-владельца "Черкизона" Тельмана Исмаилова. Исмаилову предъявили обвинение в организации убийства двух и более лиц. Ему грозит пожизненный срок.