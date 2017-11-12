Трамп: США и России нужно вместе работать над мировыми проблемами

Президент США Дональд Трамп после саммита АТЭС, состоявшегося во Вьетнаме, сделал несколько важных заявлений. Трамп уверен, что США и России нужно вместе работать над решением мировых проблем.

"Мы должны работать, чтобы решить проблемы Сирии, КНДР, Украины, терроризма", — сказал американский президент на совместной пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Ранее глава Белого дома написал, традиционно, в своем Twitter о том планах разрешить кризисы в Северной Корее, Сирии, Украине и проблему терроризма. Как подчеркнул Трамп, Россия может в этом помочь Америке. Как он отметил, российско-американские договоренности по Сирии позволят спасти множество жизней, - сообщает РИА Новости.

Трамп уверен, что дружба России и США принесет пользу всему миру.