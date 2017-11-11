Президенты России и США заявили, что будут бороться с ИГ* до победного конца
11 ноября 2017, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 11 ноября, в ходе встречи на полях саммита АТЭС во Вьетнаме российский и американский президенты подтвердили, что намерены бороться с боевиками на территории Сирии до победного конца.
В совместном заявлении Владимира Путина и Дональда Трампа подчеркивается, что Москва и Вашингтон будут продолжать совместные усилия по борьбе с членами террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.
Как уточняет РИА "Новости", Россия и США готовы сражаться с террористами до окончательного разгрома группировки.
Ранее сегодня сообщалось, что Путин и Трамп одобрили совместное заявление по Сирии.