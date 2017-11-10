//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//В мире 13+

Водитель протаранил толпу людей во Франции

10 ноября 2017, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

Водитель протаранил толпу людей во Франции
profi-news.ru

На юге Франции автомобиль врезался в толпу людей. Наезд на студентов произошел приблизительно в 16 часов дня в пятницу возле учебного заведения в Бланьяке, недалеко от Тулузы.

В результате происшествия пострадали три китайских студента, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время полицейские задержали водителя автомобиля. По словам мужчины, он совершил наезд намеренно.

Водитель не числится в базе данных потенциальных террористов, но имел проблемы с законом: его судили за торговлю наркотиками. Предположительно, он страдает шизофренией.

Полиция не считает произошедшее терактом и расследует его как уголовное преступление.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

НС


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

СМИ узнали, что встреча Путина и Трампа во Вьетнаме не состоится?

СМИ узнали, что встреча Путина и Трампа во Вьетнаме не состоится?

СМИ пишут о том, что встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится из-за проблем с рабочим графиком главы Белого дома.

//Происшествия

Родственники опознали всех погибших при частичном обрушении дома в Ижевске

Родственники опознали всех погибших при частичном обрушении дома в Ижевске

В пятницу, 10 ноября, родственники смогли опознать всех погибших в ходе частичного обрушения жилого дома в Ижевске. Об этом сегодня сообщил представитель бюро судмедэкспертизы удмуртского Минздрава.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

ЛНР заметила у границ с Россией разведывательные подразделения НАТО

ЛНР заметила у границ с Россией разведывательные подразделения НАТО

Спецслужбы ЛНР обнаружили на базе украинских силовиков на подконтрольной Киеву части Донбасса у границы с Россией разведчиков одной из стран НАТО, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

//В мире

В ООН заявили об угрозе химической катастрофы на Украине

В ООН заявили об угрозе химической катастрофы на Украине

Украина может столкнуться с химической катастрофой из-за активизации боевых действий вблизи инфраструктуры водоснабжения в зоне конфликта в Донбассе, заявили спецдокладчики УВК ООН по правам человека.

//Новости ADWILE

//Общество

Россиянам будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду бесплатно

Россиянам будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду бесплатно

Россиянам будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду бесплатно. Инициативу, чтобы установку приборов учета оплачивал поставщик воды или электроэнергии, предлагают депутаты Госдумы.

//Общество

Вступили в силу новые штрафы для водителей, непропускающих пешеходов

Вступили в силу новые штрафы для водителей, непропускающих пешеходов

В России с 10 ноября вступили в силу новые штрафы для водителей - ужесточено наказание для автомобилистов, которые не уступают дорогу пешеходам. Административный штраф увеличен до 2500 рублей.

//Непознанное

Уфологи считают, что нашли рядом с ровером NASA на Марсе иероглифы инопланетян

Уфологи считают, что нашли рядом с ровером NASA на Марсе иероглифы инопланетян

Уфологи убеждены, что им удалось рассмотреть иероглифы инопланетян, начертанные рядом с ровером NASA на Марсе. Эксперт Роберт Андерс заявил, что ученым удалось получить весьма четкие изображения.

//Культура

Стала известна последняя воля Михаила Задорнова

Стала известна последняя воля Михаила Задорнова

Список того, что должно быть исполнено, знаменитый сатирик Михаил Задорнов составил незадолго до смерти. Он состоит из трех пунктов. Telegram-канал Mash приводит выдержки из завещания.

//Новости партнеров

//В мире

Уфологи разглядели яйцеобразный НЛО на комете Чурюмова-Герасименко

Уфологи разглядели яйцеобразный НЛО на комете Чурюмова-Герасименко

На комете Чурюмова-Герасименко, которая на протяжении длительного времени тщательно изучается астрономами, уфологи обнаружили НЛО яйцеобразной формы. Его разыскали на фото 3-летней давности.

//Политика

Минобороны Украины: американские военные посетят Донбасс и хотят поехать в Крым

Минобороны Украины: американские военные посетят Донбасс и хотят поехать в Крым

Военные эксперты из США, Канады и Дании посетят на следующей неделе Украину для мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах страны, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

//Расследования

Увеличилось число погибших при обрушении дома в Ижевске

Увеличилось число погибших при обрушении дома в Ижевске

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа увеличилось до семи человек, сообщил представитель оперативного штаба на месте трагедии.

//В мире

Погранслужба Украины объяснила задержание сына Саакашвили

Погранслужба Украины объяснила задержание сына Саакашвили

Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что несовершеннолетнего сына Михаила Саакашвили задержали в аэропорту до прибытия его отца, поскольку мальчика никто не встречал.

//Культура

Задорнов велел Галкину рассказывать о нем после смерти что-то забавное

Задорнов велел Галкину рассказывать о нем после смерти что-то забавное

Популярный телеведущий Максим Галкин рассказал о звонке сатирика Михаила Задорнова и об их последней встрече. Об этом он написал в своем инстаграме. Галкин вспомнил, как сатирик привел его на большую сцену.

//В мире

Саакашвили сообщил, что его сына задержали в Борисполе

Саакашвили сообщил, что его сына задержали в Борисполе

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил на своей странице в Facebook, что его 11-летнего сына и сопровождающего сотрудника госохраны Грузии задержали в киевском аэропорту "Борисполь".

//Общество

Кардиологи рассказали, почему финансовые трудности опасны для здоровья

Кардиологи рассказали, почему финансовые трудности опасны для здоровья

Как сообщили ученые из Европейского общества кардиологов, финансовые проблемы вызывают у человека сильный стресс. Он, в свою очередь, повышает риск возникновения инфаркта в тринадцать раз.

//Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал трогательное фото с сыном

Сергей Лазарев опубликовал трогательное фото с сыном

Сергей Лазарев недавно вернулся после продолжительных гастролей домой и опубликовал в своем Instagram трогательное фото с сыном. Сергей запечатлен в момент, когда он наклонился к сыну, чтобы поцеловать мальчика.

//В мире

Водитель протаранил толпу людей во Франции

Водитель протаранил толпу людей во Франции

На юге Франции автомобиль врезался в толпу людей. Наезд на студентов произошел приблизительно в 16 часов дня в пятницу возле учебного заведения в Бланьяке, недалеко от Тулузы.

//Общество

Татьяна Фельгенгауэр показала, какой стала ее шея после нападения

Татьяна Фельгенгауэр показала, какой стала ее шея после нападения

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, пережившая нападение гражданина Израиля Бориса Грица, опубликовала фото шрама на шее, пошутив, что у нее был лучший костюм на Хеллоуин — костюм Степлера.

//Экономика

Россияне все меньше откладывают сбережения и все больше берут кредитов

Россияне все меньше откладывают сбережения и все больше берут кредитов

Граждане России с середины 2017 года начали отходить от сберегательной модели поведения и все чаще берут потребительские кредиты, сообщается в опубликованных аналитических материалах Банка России.

//Расследования

СК возбудил уголовное дело против жильца обрушившегося дома в Ижевске

СК возбудил уголовное дело против жильца обрушившегося дома в Ижевске

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве против жильца дома в Ижевске, где обрушился подъезд. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

//Общество

Жителей Москвы призывают беречь время врачей на прием

Жителей Москвы призывают беречь время врачей на прием

Департамент здравоохранения Москвы призвал жителей столицы своевременно отменять записи на прием к врачу. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам оперативного совещания.

//В мире

Во Франции сообщили о радиоактивном облаке из России

Во Франции сообщили о радиоактивном облаке из России

Французский Институт ядерной и радиационной безопасности (IRSN) зафиксировал над Европой радиоактивное облако, которое, по оценке ученых, возникло после утечки на объекте, расположенном в Казахстане или России.

//Общество

А был ли убыток?

А был ли убыток?

Под руководством АФК «Системы» «Башнефть» утроила выручку, прибыль и налоговые выплаты в бюджет, увеличив капитализацию в 8 раз; а вот доля изначальной «Роснефти» в добыче РФ упала с 4,1% до 1,6%

//Общество

Друзья Гурченко рассказали о последних днях её дочери

Друзья Гурченко рассказали о последних днях её дочери

Покойная дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева за пару дней до своей кончины жаловалась на плохое самочувствие и температуру. Об этом заявил ее двоюродный брат Владимир Шишкин в эфире "Пусть говорят".

//Расследования

Замглавы РОВД погиб при обрушении дома в Ижевске

Замглавы РОВД погиб при обрушении дома в Ижевске

Среди погибших при обрушении части жилого дома в Ижевске был заместитель начальника районного отдела полиции Ильдар Гарифуллин. Об этом сообщил представитель МВД по Удмуртии.

//Общество

ГД одобрила запрет порошкового алкоголя

ГД одобрила запрет порошкового алкоголя

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий оборот и производство порошкового алкоголя.

//Расследования

В Ижевске задержали сына хозяйки квартиры, где взорвался газ‍

В Ижевске задержали сына хозяйки квартиры, где взорвался газ‍

Следственный комитет задержал и допрашивает Александра Копытова, проживавшего в квартире, с которой началось обрушение подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске. Об этом сообщается на сайте СКР.

//Общество

Крымчане почтили память Задорнова вандализмом

Крымчане почтили память Задорнова вандализмом

Крымчане, узнавшие о смерти знаменитого российского сатирика Михаила ЗАДОРНОВА, уже успели почтить его память необычным образом. Так, на одном из заборов Симферополя появилась цитата, которую часто ассоциируют с выступлениями ЗАДОРНОВА.

//Общество

В России появится система мониторинга лекарств

В России появится система мониторинга лекарств

Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о системе мониторинга рынка медикаментов, а также маркировки лекарств. Новая схема поможет избавиться от фальсифицированных препаратов. Так же в Госдуме обсудили ряд других вопросов.

//Общество

Ноябрь. Время подумать о летнем отпуске

Ноябрь. Время подумать о летнем отпуске

Ноябрь – самое время задуматься о будущем отпуске. Во-первых, психологи уверяют, что его планирование помогает справиться с осенней депрессией. Во-вторых, именно сейчас у вас есть достаточный запас времени, чтобы накопить деньги на отпуск мечты.

//Общество

ФАС предписала РЖД поставить кондиционеры и биотуалеты в вагонах

ФАС предписала РЖД поставить кондиционеры и биотуалеты в вагонах

Федеральная антимонопольная служба России при нулевой индексации тарифов в плацкарт и общие вагоны предписала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах в поездах дальнего следования.

//Политика

Путин и Трамп встали рядом на общей фотоcессии во Вьетнаме

Путин и Трамп встали рядом на общей фотоcессии во Вьетнаме

Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга и во время церемонии фотографирования на саммите АТЭС во Вьетнаме встали бок о бок. В течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

СМИ узнали, что встреча Путина и Трампа во Вьетнаме не состоится?

СМИ узнали, что встреча Путина и Трампа во Вьетнаме не состоится?

СМИ пишут о том, что встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится из-за проблем с рабочим графиком главы Белого дома.

//Происшествия

Родственники опознали всех погибших при частичном обрушении дома в Ижевске

Родственники опознали всех погибших при частичном обрушении дома в Ижевске

В пятницу, 10 ноября, родственники смогли опознать всех погибших в ходе частичного обрушения жилого дома в Ижевске. Об этом сегодня сообщил представитель бюро судмедэкспертизы удмуртского Минздрава.

//Политика

ЛНР заметила у границ с Россией разведывательные подразделения НАТО

ЛНР заметила у границ с Россией разведывательные подразделения НАТО

Спецслужбы ЛНР обнаружили на базе украинских силовиков на подконтрольной Киеву части Донбасса у границы с Россией разведчиков одной из стран НАТО, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

//В мире

В ООН заявили об угрозе химической катастрофы на Украине

В ООН заявили об угрозе химической катастрофы на Украине

Украина может столкнуться с химической катастрофой из-за активизации боевых действий вблизи инфраструктуры водоснабжения в зоне конфликта в Донбассе, заявили спецдокладчики УВК ООН по правам человека.

//Общество

Россиянам будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду бесплатно

Россиянам будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду бесплатно

Россиянам будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду бесплатно. Инициативу, чтобы установку приборов учета оплачивал поставщик воды или электроэнергии, предлагают депутаты Госдумы.

//Общество

Вступили в силу новые штрафы для водителей, непропускающих пешеходов

Вступили в силу новые штрафы для водителей, непропускающих пешеходов

В России с 10 ноября вступили в силу новые штрафы для водителей - ужесточено наказание для автомобилистов, которые не уступают дорогу пешеходам. Административный штраф увеличен до 2500 рублей.

//Непознанное

Уфологи считают, что нашли рядом с ровером NASA на Марсе иероглифы инопланетян

Уфологи считают, что нашли рядом с ровером NASA на Марсе иероглифы инопланетян

Уфологи убеждены, что им удалось рассмотреть иероглифы инопланетян, начертанные рядом с ровером NASA на Марсе. Эксперт Роберт Андерс заявил, что ученым удалось получить весьма четкие изображения.

//Культура

Стала известна последняя воля Михаила Задорнова

Стала известна последняя воля Михаила Задорнова

Список того, что должно быть исполнено, знаменитый сатирик Михаил Задорнов составил незадолго до смерти. Он состоит из трех пунктов. Telegram-канал Mash приводит выдержки из завещания.

//В мире

Уфологи разглядели яйцеобразный НЛО на комете Чурюмова-Герасименко

Уфологи разглядели яйцеобразный НЛО на комете Чурюмова-Герасименко

На комете Чурюмова-Герасименко, которая на протяжении длительного времени тщательно изучается астрономами, уфологи обнаружили НЛО яйцеобразной формы. Его разыскали на фото 3-летней давности.

//Политика

Минобороны Украины: американские военные посетят Донбасс и хотят поехать в Крым

Минобороны Украины: американские военные посетят Донбасс и хотят поехать в Крым

Военные эксперты из США, Канады и Дании посетят на следующей неделе Украину для мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах страны, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

//Расследования

Увеличилось число погибших при обрушении дома в Ижевске

Увеличилось число погибших при обрушении дома в Ижевске

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа увеличилось до семи человек, сообщил представитель оперативного штаба на месте трагедии.

//В мире

Погранслужба Украины объяснила задержание сына Саакашвили

Погранслужба Украины объяснила задержание сына Саакашвили

Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что несовершеннолетнего сына Михаила Саакашвили задержали в аэропорту до прибытия его отца, поскольку мальчика никто не встречал.

//Культура

Задорнов велел Галкину рассказывать о нем после смерти что-то забавное

Задорнов велел Галкину рассказывать о нем после смерти что-то забавное

Популярный телеведущий Максим Галкин рассказал о звонке сатирика Михаила Задорнова и об их последней встрече. Об этом он написал в своем инстаграме. Галкин вспомнил, как сатирик привел его на большую сцену.

//В мире

Саакашвили сообщил, что его сына задержали в Борисполе

Саакашвили сообщил, что его сына задержали в Борисполе

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил на своей странице в Facebook, что его 11-летнего сына и сопровождающего сотрудника госохраны Грузии задержали в киевском аэропорту "Борисполь".

//Общество

Кардиологи рассказали, почему финансовые трудности опасны для здоровья

Кардиологи рассказали, почему финансовые трудности опасны для здоровья

Как сообщили ученые из Европейского общества кардиологов, финансовые проблемы вызывают у человека сильный стресс. Он, в свою очередь, повышает риск возникновения инфаркта в тринадцать раз.

//Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал трогательное фото с сыном

Сергей Лазарев опубликовал трогательное фото с сыном

Сергей Лазарев недавно вернулся после продолжительных гастролей домой и опубликовал в своем Instagram трогательное фото с сыном. Сергей запечатлен в момент, когда он наклонился к сыну, чтобы поцеловать мальчика.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Водитель протаранил толпу людей во Франции

Водитель протаранил толпу людей во Франции

На юге Франции автомобиль врезался в толпу людей. Наезд на студентов произошел приблизительно в 16 часов дня в пятницу возле учебного заведения в Бланьяке, недалеко от Тулузы.

//Общество

Татьяна Фельгенгауэр показала, какой стала ее шея после нападения

Татьяна Фельгенгауэр показала, какой стала ее шея после нападения

Ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, пережившая нападение гражданина Израиля Бориса Грица, опубликовала фото шрама на шее, пошутив, что у нее был лучший костюм на Хеллоуин — костюм Степлера.

//Экономика

Россияне все меньше откладывают сбережения и все больше берут кредитов

Россияне все меньше откладывают сбережения и все больше берут кредитов

Граждане России с середины 2017 года начали отходить от сберегательной модели поведения и все чаще берут потребительские кредиты, сообщается в опубликованных аналитических материалах Банка России.

//Расследования

СК возбудил уголовное дело против жильца обрушившегося дома в Ижевске

СК возбудил уголовное дело против жильца обрушившегося дома в Ижевске

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве против жильца дома в Ижевске, где обрушился подъезд. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

//Общество

Жителей Москвы призывают беречь время врачей на прием

Жителей Москвы призывают беречь время врачей на прием

Департамент здравоохранения Москвы призвал жителей столицы своевременно отменять записи на прием к врачу. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам оперативного совещания.

//В мире

Во Франции сообщили о радиоактивном облаке из России

Во Франции сообщили о радиоактивном облаке из России

Французский Институт ядерной и радиационной безопасности (IRSN) зафиксировал над Европой радиоактивное облако, которое, по оценке ученых, возникло после утечки на объекте, расположенном в Казахстане или России.

//Общество

А был ли убыток?

А был ли убыток?

Под руководством АФК «Системы» «Башнефть» утроила выручку, прибыль и налоговые выплаты в бюджет, увеличив капитализацию в 8 раз; а вот доля изначальной «Роснефти» в добыче РФ упала с 4,1% до 1,6%

//Общество

Друзья Гурченко рассказали о последних днях её дочери

Друзья Гурченко рассказали о последних днях её дочери

Покойная дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева за пару дней до своей кончины жаловалась на плохое самочувствие и температуру. Об этом заявил ее двоюродный брат Владимир Шишкин в эфире "Пусть говорят".

//Расследования

Замглавы РОВД погиб при обрушении дома в Ижевске

Замглавы РОВД погиб при обрушении дома в Ижевске

Среди погибших при обрушении части жилого дома в Ижевске был заместитель начальника районного отдела полиции Ильдар Гарифуллин. Об этом сообщил представитель МВД по Удмуртии.

//Общество

ГД одобрила запрет порошкового алкоголя

ГД одобрила запрет порошкового алкоголя

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий оборот и производство порошкового алкоголя.

//Расследования

В Ижевске задержали сына хозяйки квартиры, где взорвался газ‍

В Ижевске задержали сына хозяйки квартиры, где взорвался газ‍

Следственный комитет задержал и допрашивает Александра Копытова, проживавшего в квартире, с которой началось обрушение подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске. Об этом сообщается на сайте СКР.

//Общество

Крымчане почтили память Задорнова вандализмом

Крымчане почтили память Задорнова вандализмом

Крымчане, узнавшие о смерти знаменитого российского сатирика Михаила ЗАДОРНОВА, уже успели почтить его память необычным образом. Так, на одном из заборов Симферополя появилась цитата, которую часто ассоциируют с выступлениями ЗАДОРНОВА.

//Общество

В России появится система мониторинга лекарств

В России появится система мониторинга лекарств

Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о системе мониторинга рынка медикаментов, а также маркировки лекарств. Новая схема поможет избавиться от фальсифицированных препаратов. Так же в Госдуме обсудили ряд других вопросов.

//Общество

Ноябрь. Время подумать о летнем отпуске

Ноябрь. Время подумать о летнем отпуске

Ноябрь – самое время задуматься о будущем отпуске. Во-первых, психологи уверяют, что его планирование помогает справиться с осенней депрессией. Во-вторых, именно сейчас у вас есть достаточный запас времени, чтобы накопить деньги на отпуск мечты.

//Общество

ФАС предписала РЖД поставить кондиционеры и биотуалеты в вагонах

ФАС предписала РЖД поставить кондиционеры и биотуалеты в вагонах

Федеральная антимонопольная служба России при нулевой индексации тарифов в плацкарт и общие вагоны предписала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах в поездах дальнего следования.

//Политика

Путин и Трамп встали рядом на общей фотоcессии во Вьетнаме

Путин и Трамп встали рядом на общей фотоcессии во Вьетнаме

Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга и во время церемонии фотографирования на саммите АТЭС во Вьетнаме встали бок о бок. В течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры