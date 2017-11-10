Водитель протаранил толпу людей во Франции

На юге Франции автомобиль врезался в толпу людей. Наезд на студентов произошел приблизительно в 16 часов дня в пятницу возле учебного заведения в Бланьяке, недалеко от Тулузы.

В результате происшествия пострадали три китайских студента, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время полицейские задержали водителя автомобиля. По словам мужчины, он совершил наезд намеренно.

Водитель не числится в базе данных потенциальных террористов, но имел проблемы с законом: его судили за торговлю наркотиками. Предположительно, он страдает шизофренией.

Полиция не считает произошедшее терактом и расследует его как уголовное преступление.