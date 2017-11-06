Составлен рейтинг самых дорогих городов для проживания иностранцев

Сингапур четвертый год подряд становится самым дорогим мегаполисом для иностранцев. Об этом говорится в докладе аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit. Эксперты назвали "тройку" самых несчастных стран мира

Этот город — самое дорогое место в мире для покупки автомобиля и второе по стоимости одежды.

Далее в списке самых дорогих мегаполисов для иностранцев следует Гонконг, третье место занимает швейцарский Цюрих. В пятерку вошли Токио и Осака.

Примечательно, что большую часть верхушки рейтинга занимают города азиатского направления. Единственным представителем Европы, замыкающим «топ-десять» стал Париж.

В докладе была рассмотрена стоимость 160 наименований товаров и услуг, в число которых вошли продукты питания, одежда, товары для дома, косметика, аренда жилья, транспортные расходы, оплата школы и детских садов.