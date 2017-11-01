В среду, 1 ноября, в Кремле прокомментировали теракт в Нью-Йорке, который произошел накануне.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сегодня выразил соболезнования гражданам США и назвал атаку бесчеловечной и трагической, передает «РИА Новости».

Напомним, днем во вторник грузовик на Манхэттене совершил наезд на велосипедистов и пешеходов, а затем водитель машины вышел на улицу и открыл стрельбу. В результате происшествия погибли восемь человек, а пострадали не менее десяти. Согласно некоторой информации, за рулем грузовика находился уроженец Узбекистана, передает портал iz.ru.