Депутат Госдумы назвал непродуманную политику США причиной теракта в Нью-Йорке

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в среду, 1 ноября, высказался о теракте в Нью-Йорке.

Эта атака, по мнению эксперта, является следствием непродуманной американской политики, а также напоминанием о том, что проблему терроризма следует решать вместе. Как уточняет сегодня РИА "Новости", Чепа подчеркнул, что никто не защищен от этого зла.

Накануне на Манхэттене грузовик совершил наезд на велосипедистов и пешеходов, после чего водитель машины вышел на улицу и открыл стрельбу. Погибли восемь человек, а пострадали не менее десяти. Сегодня Ростуризм обратился к россиянам, которые сейчас находятся в Нью-Йорке.