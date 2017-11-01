Аваков призвал не фантазировать на тему его конфликта с Порошенко

Арсен Аваков опроверг информацию о своем конфликте с президентом Украины.

Соответствующий пост глава украинского МВД разместил в соцсети Twitter. Аваков призвал журналистов, публикующих материалы о его противостоянии с Петром Порошенко, перестать фантазировать. Отношения с президентом министр назвал дружескими.

Некоторое время назад украинские СМИ сообщили, что причиной конфликта между Аваковым и Порошенко стал палаточный лагерь оппозиции возле здания Верховной Рады. За две недели до начала акции протеста появились данные о том, что Арсен Аваков планирует с помощью митингующих осуществить госпереворот.