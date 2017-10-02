Авакова заподозрили в желании свергнуть Порошенко с помощью Саакашвили

В середине октября у стен Верховной Рады в Киеве состоится митинг, участники которого потребуют проведения реформы избирательной системы Украины. К организации акции причастен Михаил Саакашвили.

На митинге в Одессе, который прошел в минувшую субботу, политик призвал горожан приехать 17 октября в столицу для того, чтобы «отрубить голову спрута». Как пишет портал Life, помощь бывшему одесскому губернатору в проведении акции должны оказать 2 представителя украинского истеблишмента, недовольных президентом Петром Порошенко. Речь идет о предпринимателе Игоре Коломойском и главе МВД Арсене Авакове. По данным некоторых источников, Аваков планирует осуществить госпереворот на фоне массовых беспорядков, которые возникнут в ходе митинга сторонников Саакашвили возле Рады.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что Михаил Саакашвили объявил о намерении поменять власть в Киеве.