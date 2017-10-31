МВД Украины увидело в аресте сына Авакова проявление гибридной войны

Украинское МВД выпустило официальное заявление, в котором дается оценка аресту сына главы ведомства Арсена Авакова.

Случившееся в министерстве назвали проявлением гибридной войны, которая ведется против государственных деятелей, выступающих за оздоровление правоохранительных органов. В заявлении говорится, что за задержанием Александра Авакова стоят силы, планирующие восстановить старую коррумпированную систему, пишет «Российская газета».

О том, что сын главы МВД Украины задержан после обысков, проведенных Национальным антикоррупционном бюро, стало известно ранее во вторник. Александра Авакова подозревают в причастности к растрате бюджетных средств.