На Украине задержали сына Авакова

Украинские правоохранители задержали Александра Авакова, сына министра внутренних дел страны.

Согласно информации, которая прозвучала в эфире телеканала «112 Украина», Авакова-младшего подозревают в причастности к растрате бюджетных средств, выделенных на закупку обмундирования для Национальной гвардии. По данным источников телеканала, в настоящее время предполагаемый преступник должен находиться в суде.

Александра Авакова задержали после обысков, проведенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. В окружении главы МВД Арсена Авакова случившееся связывают с политическим давлением, которое якобы оказывается на семью министра.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали о том, что Арсен Аваков распорядился снять охрану возле здания Верховной Рады, перед которым продолжается акция оппозиции.