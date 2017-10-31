Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на слова главы МВД Украины Арсена Авакова о "хламе под Радой". Министр внутренних дел Украины во вторник подписал распоряжение снять охрану возле здания Верховной рады в Киеве, где остаются протестующие.

Аваков написал об этом в Twitter так: "Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены. Дал команду снять силы МВД из охраны периметра".

Саакашвили считает: "Давно пора". Он написал ответ в Facebook: "Надеюсь, под словом «хлам» подразумеваются Розенблат, Березники, Ляшко и другие славные представители барыг во власти, потому что Нацгвардия охраняла не протестующих, а депутатов от людей, которые пришли с ними пообщаться".

Саакашвили предположил, что "7 ноября, когда депутаты Рады будут сдавать экзамен народу, они не окажутся за спинами нацгвардейцев". "Дорогие депутаты, следуйте приказу вашего министра и приходите на заседание без охранников и не через задний ход, чтобы посмотреть в глаза вашим согражданам", — призвал бывший президент Грузии украинских нардепов.