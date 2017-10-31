Около 200 человек погибли на ядерном полигоне в КНДР

При обрушении тоннеля на ядерном полигоне Пунгери в Северной Корее погибли около 100 человек. Еще столько же людей могли погибнуть во время спасательной операции, когда произошел новый обвал.

Об этом сообщает японский телеканал TV Asahi со ссылкой на источники в КНДР.

Корейское метеорологическое агентство отмечает, что в результате аварии 10 октября на полигоне могла произойти утечка радиации.

Пунгери — крупнейший испытательный полигон ядерного оружия на территории КНДР. Asahi связывает обрушение тоннеля с проведенным в сентябре ядерным испытанием.