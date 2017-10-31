Осмаев рассказал подробности нападения на него и убийстве его жены

При нападении на уроженца Чечни Адама Осмаева под Киевом в понедельник, 30 октября, убита его жена Амина Окуева. Автомобиль Осмаева, который в 2012 году обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина во время его визита на Украину, обстреляли вчера на железнодорожном переезде у поселка Глеваха недалеко от Киева.

Осмаев находился за рулем автомобиля. Одна из пуль попала в голову его жене Амине. Осмаев ранен.

Машина была подбита еще одной пулей. Из-за поврежденного двигателя автомобиль заглох. Осмаев пытался оказать первую помощь жене. Но она скончалась на месте нападения.

Осмаев уверен что целью нападавших были они с женой оба. Как он полагает, к покушению может быть причастна Россия.

По мнениюю Осмаева, нападение на него может быть связано с произошедшей ранее попыткой покушения на жизнь депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко вчера сообщил, что на месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Имя Амины Окуевой при рождении - Наталья Никифорова. Отношения уроженки Одессы и Осмаева начались в 2008 году.

Покушение на них было совершено ранее летом в этом году в Киеве. Тогда Окуева открыла ответный огонь и тяжело ранила киллера.

Адам Осмаев входил в состав группы экстремистов, обезвреженных на Украине зимой 2012 года.

Петр Порошенко высказался о покушении на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.