Осмаев рассказал подробности нападения на него и убийстве его жены
31 октября 2017, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
При нападении на уроженца Чечни Адама Осмаева под Киевом в понедельник, 30 октября, убита его жена Амина Окуева. Автомобиль Осмаева, который в 2012 году обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина во время его визита на Украину, обстреляли вчера на железнодорожном переезде у поселка Глеваха недалеко от Киева.
Осмаев находился за рулем автомобиля. Одна из пуль попала в голову его жене Амине. Осмаев ранен.
Машина была подбита еще одной пулей. Из-за поврежденного двигателя автомобиль заглох. Осмаев пытался оказать первую помощь жене. Но она скончалась на месте нападения.
Осмаев уверен что целью нападавших были они с женой оба. Как он полагает, к покушению может быть причастна Россия.
По мнениюю Осмаева, нападение на него может быть связано с произошедшей ранее попыткой покушения на жизнь депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко вчера сообщил, что на месте работают следственно-оперативные группы полиции.
Имя Амины Окуевой при рождении - Наталья Никифорова. Отношения уроженки Одессы и Осмаева начались в 2008 году.
Покушение на них было совершено ранее летом в этом году в Киеве. Тогда Окуева открыла ответный огонь и тяжело ранила киллера.
Адам Осмаев входил в состав группы экстремистов, обезвреженных на Украине зимой 2012 года.
Петр Порошенко высказался о покушении на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.