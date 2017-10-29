Сирийские власти заявили об оккупации Ракки международной коалицией во главе с Соединенными Штатами. МИД Сирии 29 октября направило в Совбез ООН послание, в котором говорится, что США "вводят в заблуждение международное сообщество в отношении своих планов в Сирии и грубо нарушают ее суверенитет".

Власти арабской республики считают, что Ракка "будет освобождена только тогда, когда в этот провинциальный центр вступят сирийские войска и их союзники, сражающиеся с боевиками "Исламского государства" (Террористическая организация ИГ в России запрещена), - сообщает ТАСС.

Источник РИА Новости в МИД Сирии рассказал, что США и силы коалиции заявляют об освобождении Ракки "с целью отвлечь международное внимание от преступлений этой так называемой коалиции и их сподвижников в провинции Ракка".