В Одессе 40 человек в балаклавах попытались захватить военный объект

Около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе, они вывезли военное имущество, сообщает командование воздушных сил ВС Украины.

Неизвестные заявили, что представляют торгово-развлекательный центра Citi Center. Ими был осуществлен демонтаж ограждения воинской части А3571 и вывоз военного имущества.

После этого на объект прибыла военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины. ЧП произошло утром в воскресенье около 8.45 (9.45 мск).