Раритетную «Победу» 1948 года выставили на продажу в Германии

В интернете появилось объявление о продаже авто «Победа» 1948-го года. Как сообщает продавец в описании машины, он располагает всеми документами на транспортное средство времен СССР.

На сегодняшний день в мире осталось довольно немного автомобилей данной модели, возраст которых в пределах 70 лет.

Синяя «Победа» не на ходу и требует реставрации. На кузове отчетливо видна ржавчина. За автомобиль запросили 2900 евро.

Невзирая на довольно скромные технические параметры, автомобиль пользовался высоким спросом в послевоенном СССР. «Победу» выпускали лишь 10 лет — с 1948 по 1958 год.

Ранее сообщалось, что в Германии выставлен на продажу автомобиль ВАЗ, получивший в России прозвище «Копейка». Как утверждает хозяин, машина 1976 года выпуска сохранилась с минимальным пробегом — 7 тысяч км.