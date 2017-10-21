В Германии выставили на продажу «Копейку» 1976 года выпуска

В Германии выставлен на продажу автомобиль ВАЗ, получивший в России прозвище «Копейка». Как утверждает хозяин, машина 1976 года выпуска сохранилась с минимальным пробегом — 7 тысяч км.

Указывается, что внешний вид и кожаный салон машины находятся в почти идеальном состоянии - небольшая коррозия едва виднеется на корпусе авто.

Автомобиль, мощность двигателя которого 60 лошадиных сил, можно приобрести за пять с половиной тысяч евро. Отмечается, что владелец отечественного автомобиля никогда не пользовался машиной зимой. Авто получило номера, предоставляющие возможность въезда в экологические зоны.