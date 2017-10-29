Основатель Wikipedia анонсировал запуск сервиса по борьбе с фейками в СМИ

Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс объявил о скором запуске онлайн-сервиса по борьбе с недостоверной информацией в СМИ. Пока ресурс будет работать в тестовом режиме, но уже к концу года должен заработать на постоянной основе.

Об этом предприниматель заявил в субботу на деловом форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке.

Речь идет о предложенном Уэйлсом проекте под названием Wikitribune. На одноименном сайте, согласно замыслу бизнесмена, должны будут размещать прошедшие тщательную проверку на достоверность новостные материалы на актуальные темы. За подготовку статей будут отвечать несколько журналистов и редакторов.

Американский предприниматель подчеркнул, что портал откроется без лишнего шума, так как единовременное обращение к сервису большого числа пользователей может нарушить его работу. Уэйлс отметил, что новый проект не связан ни с Wikipedia, ни с фондом Wikimedia, передает ТАСС. Ресурс, как предполагают разработчики, должен будет финансироваться из добровольных пожертвований.