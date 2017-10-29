Волкер заявил, что США активно изучают возможность поставок оружия Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сделал в субботу, 29 октября, важное заявление.

По словам дипломата, американская администрация в настоящий момент активно изучает возможность поставок оружия Киеву. Как сообщает агентство Reuters, Волкер подчеркнул, что никто не должен беспокоиться насчет самозащиты какой-либо страны, если только она не является агрессором.

Он также прокомментировал свои переговоры с помощником российского лидера Владиславом Сурковым, назвав их конструктивными. Однако, по мнению Волкера, прорывов в ходе беседы не произошло.