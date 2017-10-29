Самолет Ил-76 МЧС России прибыл на Шпицберген для поиска исчезнувшего Ми-8
29 октября 2017, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Норвегию прибыл самолет Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуаций России со спасателями и специальным оборудованием на борту.
Воздушное судно присоединится к поиску российского вертолета Ми-8, пропавшего в четверг неподалеку от острова Шпицберген. Как отмечает РИА "Новости", в оперативную группу Ил-76 входят водолазы-спасатели государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас", а также специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России.
В настоящий момент место, где мог разбиться исчезнувший вертолет, обследуют с воздуха и воды.