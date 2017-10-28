МЧС РФ направит в Норвегию свой самолёт для поиска пропавшего Ми-8

МЧС РФ направит в Норвегию свой самолёт Ил-76 для поиска пропавшего возле Шпицбергена вертолета Ми-8 АМТ, на борту которого находились восемь человек.

На помощь в поисках российского вертолёта вылетят спасатели. На борту самолёта необходимое оборудование, в том числе подводный аппарат «Фалькон». В составе оперативной группы водолазы-спасатели Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России», - сообщает РИА Новости.

Самолет, на борту которого находились члены экипажа и учёные, потерпел крушение 26 октября.