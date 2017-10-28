Североатлантический альянс опроверг блокировку Венгрией комиссии Украина - НАТО

Сообщения о том, что Венгрия заблокировала декабрьское заседание комиссии Украина — НАТО, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Североатлантическом альянсе.

Представители НАТО в разговоре с корреспондентом агентства УНИАН сообщили, что проводить данное заседание в декабре не планировалось изначально. В альянсе добавили, что организация остается приверженной партнерству с Киевом.

О том, что Будапешт наложил вето на заседание комиссии Украина – НАТО, ранее сообщил глава венгерского МИД. Петер Сийярто отметил, что Венгрия, выступающая против принятого на Украине закона об образовании, не может поддержать интеграционные устремления этой страны.