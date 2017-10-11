Недовольная украинским законом об образовании Венгрия пригрозила Киеву санкциями

Венгрия потребует от Европейского союза ввести санкции в отношении Украины, если Киев не отзовет закон об образовании. С таким заявлением выступил глава венгерского МИД.

Петер Сийярто пообещал, что Будапешт будет бороться за отзыв закона до последнего, передает «Радио Свобода». По словам Сийярто, венгерское руководство не пойдет на компромисс в данном вопросе.

Закон «Об образовании», принятый недавно Киевом, предполагает ограничение обучения на языках национальных меньшинств. В Будапеште считают, что данный правовой акт нарушает права венгров, проживающих на Украине. Накануне Петер Сийярто заявил, что Венгрия потребует пересмотра соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.