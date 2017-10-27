Как британцы отреагировали на запуск российских баллистических ракет

Осуществление Россией запуска четырех межконтинентальных баллистических ракет получило широкое освещение в британской прессе, среди которых значатся такие издания, как The Sun, Mirror, Daily Mail.

Обсуждая прочитанные статьи, британцы пришли к мнению, что лучше не ссориться с Россией. "Раздражать медведя — исключительно глупая политика, и в один прекрасный день дураки-строители евроимперии могут зайти слишком далеко", — написал житель Йоркшира в комментариях.

"Хватит одной ракеты, чтобы уничтожить всю Великобританию, а у них таких 10 тысяч. Вот поэтому они никогда не будут воспринимать нас всерьез. Мы как джек-рассел-терьер в мире политики", — считает пользователь под ником ThePatriot из Англии.

Многие поразились техническим характеристикам МБР "Сармат" и признали, что Россия "на несколько световых лет" дальше, чем принято считать. Некоторые считают, что Россию в целом не стоит воспринимать в качестве угрозы, истинная опасность исходит от тех, кого правительство пригласило жить в стране.

Владимир Путин произвел пуск четырех баллистических ракет в ходе состоявшихся накануне вечером военных учений. Такую информацию журналистам предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.