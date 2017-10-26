Какое отношение имеет Елизавета Пескова к турецкому султану

За последний год Россия и Турция серьёзно сблизились. Эксперты отмечают, что Москве буквально за год удалось перетянуть Анкару на свою сторону. Кое-кто даже считает, что свою роль в этом сыграли злосчастные турецкие помидоры. Россия наконец-то разрешила импорт томатов из Турции. В ответ турки должны снять препоны на импорт российского зерна.



В сближении России и Турции большую роль должна сыграть культура, в частности кино.

осенью этого года киностудия КИТ начала съёмки совместного российско-турецкого сериала под названием «Султан моего сердца». По планам, он будет идти в прайм-тайм в обеих странах, и его должны посмотреть 50–80 млн человек. Огромная аудитория. Во время презентации картины едва не случилось забавное недоразумение. Представляя фильм, продюсер сериала объявил, что по сюжету его главной героиней является молодая девушка, чей отец работал в посольстве России в Турции. Причём она хорошо известна российским зрителям. Но такая девушка сейчас в России только одна – это Елизавета Пескова. Её папа Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента Путина, а ранее много лет работал в российском посольстве в Анкаре. В нашей стране Лиза хорошо известна по своим публикациям в соцсетях. Однако на родине она зачастую подвергается несправедливым нападкам, турки же, наоборот, очень благодарны ей за принесённые в личном блоге соболезнования после страшного прошлогоднего теракта в Анкаре, когда погибли десятки людей. Впрочем, быстро выяснилось, что по сюжету речь всё же идёт о XIX веке: «Анна, дочь служащего русского посольства в Стамбуле, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Султан, который активно внедряет в жизнь страны европейские порядки, предлагает Анне стать учительницей его детей». Что и говорить – сюжет до боли напоминает знаменитый американский фильм «Анна и король». Но сами турки утверждают, что в фильме будет раскрыт очень сильный характер русской женщины, которая всегда добивается того, чего хочет.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



