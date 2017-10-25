Боевики ИГ отбили у сирийской армии российский танк

Боевики запрещенной в России террористической организации ИГ захватили в Сирии танк Т-90А. Об этом сообщил один из Telegram-каналов, занимающийся освещением деятельности исламистов.

В сообщении говорится, что представители экстремистской группировки захватили российскую бронемашину, которая была поставлена сирийским военным. Танк стал трофеем боевиков в ходе боевых действий на севере страны.

В настоящее время под контролем террористов ИГ находится меньше 5% территории Сирии. Соответствующую информацию накануне озвучили в министерстве обороны РФ. Два года назад, перед началом российской операции в Сирии, боевики удерживали более 70% территории.