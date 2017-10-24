Шойгу: под контролем ИГ* осталось около 5% территории Сирии

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что под контролем террористической организации "Исламское государство", запрещенной в РФ, осталось около 5% территории Сирии.

В рамках совещания министров обороны стран АСЕАН Шойгу подчеркнул, что до начала операции ВКС России на территории САР группировка держала под своим контролем более 70% территории страны.

Как отмечает РИА "Новости", в общей сложности за два года авиация смогла уничтожить 948 тренировочных лагерей террористов, 666 заводов, где производились боеприпасы, а также не менее 1,5 тысяч единиц военной техники. Освобожденная от боевиков площадь достигает 503 тысяч 223 квадратных километров.