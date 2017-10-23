В Аргентине мать сняла на видео, как молния ударила рядом с ее сыном

В Аргентине засняли на видео попадание молнии в зонт подростка, игравшего во дворе. Видеоролик, заснятый матерью мальчика, был опубликован на YouTube. Инцидент произошел в городе Посадас.

На кадрах видно, как мальчик гуляет во дворе с зонтом в руках, однако внезапно в нескольких метрах от него ударяет сильнейший разряд молнии. Женщина в ужасе роняет телефон и на этом видеозапись обрывается. По словам женщины, ее ребенок чудом не пострадал.

Ранее в Сети была опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания молнии в неопознанный летающий объект. Происходящее было зафиксировано в США и уже прокомментировано уфологами.