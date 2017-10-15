Момент попадания молнии в НЛО засняли на видео очевидцы в США

В Сети была опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания молнии в неопознанный летающий объект. Происходящее было зафиксировано в США и уже прокомментировано уфологами.

Уфологи считают, что НЛО таким образом «подзарядился». Видеозапись была снята во время грозы в американском штате Дэлавер. На кадрах в небе виден светящийся объект, который подлетает поближе к грозовой туче и замирает в неподвижном состоянии, сообщает "Актуальные Новости".

Как отмечают эксперты, если бы на кадрах был запечатлен аппарат земного происхождения, то разряда молнии он был не выдержал. Поэтому уфологи уверенно заявляют, что на видео - корабль инопланетян.