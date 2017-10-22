Боевик ИГ* задержан в Анталье

В курортном турецком городе Анталья сотрудники правоохранительных органов задержали боевика террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории России.

Информация о задержании члена группировки появилась в СМИ в воскресенье, 22 октября. Как сообщает сегодня издание Milliyet, ссылаясь на источник, человек, которого удалось схватить силовикам, является уроженцем Сирии.

Уточняется, что мужчина был арестован минувшей ночью около 3.00 по местному времени в районе Енимахале. В настоящий момент боевик находится в Управлении безопасности, где проводится допрос.